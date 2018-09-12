В бессоновской больнице выявлены нарушения при обороте наркотиков Медицина

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Нарушения законодательства об обороте наркотических средств выявлены в районной больнице в селе Бессоновка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Выявлен факт нарушения требований действующего законодательства при хранении отдельных наркотических средств и психотропных веществ. Оно осуществлялось не в запирающемся сейфе не ниже III класса устойчивости к взлому, а в холодильнике, оборудованном маленьким навесным замком», — пояснили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что также допускались нарушения при ведении журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств.

«Кроме того, в наркологическом кабинете больницы отсутствовали некоторые необходимые элементы его оснащения — фонендоскоп и прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе», — сказали в пресс-службе.

В надзорном ведомстве сообщили, что прокурор Бессоновского района внес в адрес главного врача больницы представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.