Пензу посетил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству и гинекологии в ПФО Медицина

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Главный внештатный специалист министерства здравоохранения России по акушерству и гинекологии в Приволжском федеральном округе Ильдар Фаткуллин ознакомился с организацией системы родовспоможения в Пензенской области в ходе визита в регион в среду, 12 сентября.

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Он изучил работу областной женской консультации и перинатального центра, где осмотрел все отделения акушерского и неонатологического профилей, пообщался с персоналом и пациентками.

«Проведя комплексную оценку деятельности перинатального центра, я увидел правильность ведения родов, точность исполнения протоколов и соблюдение стандартов оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным», — отметил Ильдар Фаткуллин.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, визит специалиста в Пензу организован в преддверии IX межрегиональной конференции «Женское здоровье», которую регион примет 14 сентября.