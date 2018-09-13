В Пензе будет создан второй сосудистый центр Медицина

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Второй региональный специализированный сосудистый центр будет организован на базе клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе до конца 2018 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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Он отметил, что важно выстроить эффективную модель профилактики болезней, в особенности сердечно-сосудистых, начиная с первичного звена оказания медпомощи.

«Несмотря на то, что работа, направленная на профилактику указанного вида заболеваний проводится большая, мы должны постоянно ее совершенствовать, используя новейшие достижения медицины. В частности, это касается необходимости повышения качества проводимой диспансеризации граждан, адресной работы с людьми, имеющими ослабленное здоровье», — сказал глава региона в ходе рабочей встречи в губернаторском доме.

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Глава пензенского Минздрава Владимир Стрючков пояснил, что для создания еще одного сосудистого центра потребуется ряд организационных решений, переформатирование внутри областной системы здравоохранения и дополнительное обучение специалистов.

Иван Белозерцев поручил ему подготовить информацию о том, что нужно для реализации принятого решения.

«С участием экспертов в сфере здравоохранения обсудим план этого нововведения, осуществлять его будем взвешенно, чтобы не допустить ошибок, это очень важно», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, один региональный специализированный центр сосудистых заболеваний уже работает на базе больницы имени Н.Н. Бурденко.

Ожидается, что территориальная близость нового подразделения к федеральному центру сердечно-сосудистой хирургии будет способствовать оперативности оказания экстренной помощи больным с острыми состояниями.