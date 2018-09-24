Белозерцев предложил расклеить листовки о здоровье в транспорте, лифтах и туалетах Медицина

Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил расклеить листовки с информацией о признаках заболеваний системы кровообращения в транспорте, лифтах, общественных туалетах и других местах, чтобы побудить жителей обратить внимание на свое здоровье.

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«Так должно «пробивать» человека до его сознания, чтобы он пошел на обследование», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 24 сентября, обращаясь к главе регионального Минздрава Владимиру Стрючкову.

Кроме того, губернатор выступил с инициативой о запуске отдельной программы профилактики заболеваний системы кровообращения.

«Мы готовы спасать людей. Люди не идут», — добавил Иван Белозерцев.

Он отметил, что в Пензе нет ни одного баннера с призывом заняться своим здоровьем.

Говоря о других способах информирования граждан о возможностях пензенского здравоохранения, губернатор предложил задействовать блогеров и организовать SMS-рассылки через операторов сотовой связи, а также изучить опыт Саратова, где, по его словам, показатели по этому направлению лучше.

Согласно данным Пензастата, с января по июль 2018 года в Пензенской области умерли 11 тыс. 759 человек, в том числе 6 тыс. 281 — от болезней кровообращения, 1 тыс. 548 — от новообразований, 746 — от болезней нервной системы.

Смертность населения от болезней системы кровообращения составила за этот период 813,8 случаев на 100 тыс. жителей.