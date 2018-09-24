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Государство направит 500 млн. рублей на реконструкцию детской больницы в Пензе

16:50 | 24.09.2018 | Медицина

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Более 500 млн. рублей будет выделено в 2019 году из федерального бюджета на реконструкцию пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

Государство направит 500 млн. рублей на реконструкцию детской больницы в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это приемно-диагностическое отделение — первый этаж, создание реанимационных отделений, это ремонт и реконструкция существующих отделений и в прошлом родильного дома», — пояснил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 24 сентября.

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По его словам, информацию о том, что реконструкция детской больницы включена в федеральную программу, до него довела директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина в ходе рабочего визита в Пензу.

«Экспертиза есть. Там мы добавили оборудование [на сумму] более 200 млн. рублей», — отметил Владимир Стрючков.

Он добавил, что в Пензенской области, как и по всей стране, планируется большая работа по приведению всех детских поликлиник и отделений в соответствие с нормативами.

«В ближайшие два–три года здесь мы должны внести серьезный вклад в материально-техническое состояние», — отметил министр.

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