Государство направит 500 млн. рублей на реконструкцию детской больницы в Пензе Медицина

Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Более 500 млн. рублей будет выделено в 2019 году из федерального бюджета на реконструкцию пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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«Это приемно-диагностическое отделение — первый этаж, создание реанимационных отделений, это ремонт и реконструкция существующих отделений и в прошлом родильного дома», — пояснил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 24 сентября.

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По его словам, информацию о том, что реконструкция детской больницы включена в федеральную программу, до него довела директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина в ходе рабочего визита в Пензу.

«Экспертиза есть. Там мы добавили оборудование [на сумму] более 200 млн. рублей», — отметил Владимир Стрючков.

Он добавил, что в Пензенской области, как и по всей стране, планируется большая работа по приведению всех детских поликлиник и отделений в соответствие с нормативами.

«В ближайшие два–три года здесь мы должны внести серьезный вклад в материально-техническое состояние», — отметил министр.