«Дерево сердец пензенцев» создадут на основе измерения давления жителей Медицина

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Инсталляцию «Дерево сердец пензенцев» планируется создать на основе измерения давления жителей города, которое будет организовано в торгово-развлекательном комплексе «Коллаж» в предстоящий четверг, 27 сентября.

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В преддверии Всемирного дня сердца с 12.00 до 15.00 все желающие смогут определить свой сердечно-сосудистый риск, пройдя необходимые исследования.

Результаты будут занесены на листы разного цвета в зависимости от соответствия норме, которые прикрепят к стенду в виде дерева, что позволит сформировать общее представление о состоянии здоровья сердец горожан.

Кроме того, в «Коллаже» медики проведут информационно-просветительскую акцию, в рамках которой расскажут о факторах рисках и симптомах болезней.

Также в школах Пензы для детей начальных классов пройдут интерактивные «Уроки здорового сердца». В доступной форме до детей доведут информацию о строении органа, маршруте крови в организме, о том, что следует делать, чтобы сохранить сердце здоровым. Также их ознакомят с симптомами инсульта и объяснят, что делать при их обнаружении.

28 сентября в центре города студенты-медики проведут танцевальный флешмоб «Я обещаю своему сердцу», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.