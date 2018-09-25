EN
14:40:00 Вторник, 25 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Дерево сердец пензенцев» создадут на основе измерения давления жителей

11:28 | 25.09.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Инсталляцию «Дерево сердец пензенцев» планируется создать на основе измерения давления жителей города, которое будет организовано в торгово-развлекательном комплексе «Коллаж» в предстоящий четверг, 27 сентября.

«Дерево сердец пензенцев» создадут на основе измерения давления жителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В преддверии Всемирного дня сердца с 12.00 до 15.00 все желающие смогут определить свой сердечно-сосудистый риск, пройдя необходимые исследования.

Результаты будут занесены на листы разного цвета в зависимости от соответствия норме, которые прикрепят к стенду в виде дерева, что позволит сформировать общее представление о состоянии здоровья сердец горожан.

Кроме того, в «Коллаже» медики проведут информационно-просветительскую акцию, в рамках которой расскажут о факторах рисках и симптомах болезней.

Также в школах Пензы для детей начальных классов пройдут интерактивные «Уроки здорового сердца». В доступной форме до детей доведут информацию о строении органа, маршруте крови в организме, о том, что следует делать, чтобы сохранить сердце здоровым. Также их ознакомят с симптомами инсульта и объяснят, что делать при их обнаружении.

28 сентября в центре города студенты-медики проведут танцевальный флешмоб «Я обещаю своему сердцу», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Загрузка...
Читайте также
Выставка картин Алексея Головченко будет открыта в Пензе 28 сентября Создатель «Квартала Луи» назвала работу без шаблонов важной частью сопровождения инвалидов
В Пензе вступил в силу приговор 11 членам ОПГ по делу о краже дизтоплива В Пензенской области составят рейтинг инновационной активности предприятий
«Ростелеком» проложил оптику к коттеджам в Засечном Житель Каменки обвиняется в сбыте взятой у родственницы поддельной купюры
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама