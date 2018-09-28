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В пензенской гордуме обсудили планы по созданию платной парковки у онкодиспансера

11:44 | 28.09.2018 | Медицина

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Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. 46 мест планируется предусмотреть на платной муниципальной парковке, которую намечено обустроить вблизи пензенского областного онкологического диспансера в 2019 году. Об этом сообщила начальник городского управления транспорта Юлия Еремина в ходе 49-й очередной сессии гордумы в пятницу, 28 сентября.

В пензенской гордуме обсудили планы по созданию платной парковки у онкодиспансера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что четыре бесплатных парковочных места будет предназначено для инвалидов.

Юлия Еремина добавила, что всего в будущем году на создание платных парковок из бюджета Пензы планируется выделить 6,5 млн. рублей.

В свою очередь депутат от округа №14, председатель президиума областной коллегии адвокатов «Советник» Алексей Шуварин предложил придать проекту скорее социальную, нежели коммерческую направленность в связи со специализацией учреждения.

В ходе обсуждения данного вопроса главный врач онкодиспансера Валерий Савельев, который также является депутатом от округа №26, выступил за то, чтобы увеличить число парковочных мест, поскольку предложенного количества явно недостаточно.

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