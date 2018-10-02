В Пензенской области за восемь месяцев выявлено более 4 тыс. случаев рака Медицина

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Более 4 тыс. случаев онкологических заболеваний впервые диагностировано в Пензенской области за восемь месяцев 2018 года. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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«В федеральном рейтинге эффективности скрининговых программ область заняла второе место. В 2017 году из 7 тыс. 24 случаев первично диагностированного рака 2 тыс. 648 диагностировано активно, а это составляет 37,7% при нормативе 23,5%. За восемь месяцев 2018 года из 4 тыс. 148 случаев первично диагностированного рака 1 тыс. 404 диагностировано активно. Это составляет 33,8% при нормативе 31,3%», — уточнил он в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося во вторник, 2 октября.

Владимир Стрючков добавил, что у 346 пациентов наличие новообразований было подтверждено при проведении диспансеризации, подход к которой с 2018 года, по его словам, кардинально изменился.

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«В связи с переходом [...] на пациентоориентированную систему в первую очередь к обследованию привлекаются граждане, которые не посещали врача более двух лет. С января текущего года в рамках диспансеризации один раз в два года проводится исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом гражданам от 49 до 73 лет и маммография для женщин от 50 до 70 лет. По состоянию на 1 октября 2018 года в рамках диспансеризации исследование кала на скрытую кровь проведено 55 тыс. 661 пациенту, маммография выполнена 65 тыс. 786 женщинам», — сказал глава регионального Минздрава.

Он отметил, что благодаря эффективному проведению профосмотров, диспансеризации и скрининговых обследований установленный для Пензенской области план по количеству абсолютных значений стандартизированных показателей заболеваемости новообразованиями выполнен на 65,7%.

«К соответствующему периоду он составляет более 100%. Так, за восемь месяцев выявление составило 4 тыс. 594 случая новообразований», — добавил Владимир Стрючков.