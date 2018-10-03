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Пензенское УФАС заинтересовалось рекламой «МедМикса»

09:40 | 03.10.2018 | Медицина

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Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Специалисты управления ФАС России по Пензенской области выявили в рекламе медицинского центра «МедМикс» признаки нарушения п. 9 ст. 7 федерального закона «О рекламе».

Пензенское УФАС заинтересовалось рекламой «МедМикса». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального антимонопольного ведомства, речь идет о распространяемой в соцсети «ВКонтакте» рекламе, посвященной медикаментозному прерыванию беременности.

Рассмотрение дела назначено на 11 октября.

Если факт нарушения будет доказан, медцентр будет привлечен к административной ответственности по ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе».

Согласно п. 9 ст. 7 федерального закона «О рекламе», в России не допускается реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности.

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