Более 80% пензенцев с IV стадией рака получат адекватное обезболивание — министр Медицина

Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Более 80% пациентов, имеющих злокачественные новообразования IV клинической группы, получают в Пензенской области адекватное обезболивание. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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Он уточнил, что всего в регионе насчитывается 3 тыс. 599 онкобольных с такой стадией рака.

«Для повышения качества жизни пациентов, страдающих неизлечимым тяжелым заболеванием, включая онкологию, проводится последовательная работа. В круглосуточном режиме работает горячая линия «Стоп, боль». […] Использование трансдермальных систем позволило обеспечить максимальную доступность наркотических препаратов для сельских жителей, повысить качество жизни онкобольных», — отметил министр в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в минувший вторник, 2 октября.

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Владимир Стрючков добавил, что в Пензенской области функционирует 376 паллиативных коек и коек сестринского ухода, которыми за восемь месяцев 2018 года воспользовались 4 тыс. 846 пациентов.

«С 1 января 2018 года создана первая, а с 1 февраля — вторая выездная патронажная бригада паллиативной медицинской помощи в городе», — напомнил он.

Глава регионального Минздрава, сообщил, что на развитие паллиативной помощи в Пензенской области в 2018 году было выделено 60,8 млн. рублей.

По словам Владимира Стрючкова, эти средства направлены на переоснащение соответствующих кабинетов, обеспечение деятельности выездных патронажных служб, создание специализированных отделений, закупку препаратов, а также приобретение 13 автомобилей, которые поступят в регион в самое ближайшее время.