Стрючков озвучил, во сколько обойдутся новые корпуса пензенского онкодиспансера Медицина

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Не менее 4,7 млрд. рублей потребуется на улучшение материально-технической базы онкологического диспансера в Пензе, которое является одной из самых сложных задач, стоящих перед областным здравоохранением. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Владимир Стрючков.

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«Мы участвуем в программе и, по предварительным данным, включены в план мероприятий по строительству лабораторно-диагностического корпуса, второй этап — это хирургический корпус. Стоимость лабораторно-диагностического корпуса — более 716 млн. рублей, хирургического — это будет порядка 1,5–2 млрд. рублей», — уточнил он в ходе заседания правительства Пензенской области во вторник, 2 октября.

Министр добавил, что на условиях государственно-частного партнерства планируется открыть ПЭТ-центр для проведения позитронно-эмиссионной томографии, стоимость которого оценивается примерно в 2 млрд. рублей.

Владимир Стрючков также проинформировал о том, что в ближайшие 5 лет в Пензенской области предстоит организовать 10 центров амбулаторной онкологической помощи, которые, по его словам, позволят своевременно и комфортно для пациента с подозрением на патологию пройти диагностическое обследование.

«Кроме того, центры амбулаторной онкологической помощи будут иметь дневные стационары для проведения противоопухолевой лекарственной терапии», — добавил он.

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Глава Минздрава Пензенской области уточнил, что на эти цели из регионального бюджета выделено 100 млн. рублей.

Владимир Стрючков назвал задачи по совершенствованию онкологической службы в Пензенской области амбициозными.

«У меня есть полная уверенность в том, что это нам по силам», — подытожил он.

Ранее министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков сообщил, что по уровню смертности от новообразований регион занимает в стране 39 место, в Приволжском федеральном округе — 11-е.

По его словам, за восемь месяцев 2018 года от новообразований умерли 1 тыс. 780 человек, что на 86 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Владимир Стрючков добавил также, что с января по август 2018 года в Пензенской области первично диагностировано более 4 тыс. случаев рака.