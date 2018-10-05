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В Пензе шесть человек сдали кровь для включения в регистр доноров костного мозга

18:02 | 05.10.2018 | Медицина

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Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Шесть человек сдали в Пензе кровь на HLA-типирование для включения в регистр потенциальных доноров костного мозга имени Васи Перевощикова в рамках акции, организованной «Русфондом».

В Пензе шесть человек сдали кровь для включения в регистр доноров костного мозга. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе фонда, все желающие также могут вступить в регистр в предстоящие выходные — 6 и 7 октября.

Прием крови организован на базе медцентра «Экспертмед» на улице Кирова, 67, и на улице Сухумской, 11, с 8.00 до 12.00.

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При себе необходимо иметь паспорт.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Русфонд» формирует регистр доноров костного мозга с 2013 года при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров. Он назван в честь Васи Перевощикова — мальчика из российской глубинки, которому не удалось найти донора.

По последним данным, в объединенной базе зарегистрировано почти 84,2 тыс. потенциальных доноров костного мозга.

Акция в Пензе проводится во второй раз. Она организована при поддержке Фонда президентских грантов.

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