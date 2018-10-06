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Пензенская психбольница объявила 10 октября днем открытых дверей

09:55 | 06.10.2018 | Медицина

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Пенза, 6 октября 2018. PenzaNews. День открытых дверей будет организован в пензенской областной психиатрической больнице имени К.Р. Евграфова в предстоящую среду, 10 октября.

Пензенская психбольница объявила 10 октября днем открытых дверей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения, начиная с 10.00 прием будут вести главный внештатный врач-психиатр министерства здравоохранения Пензенской области Вячеслав Белоусов и главный внештатный детский специалист-психиатр Наталья Шапошникова.

Кроме того, пациенты смогут попасть на прием к врачу-психотерапевту Юлии Поповой и психологу диспансерного отделения Наталье Тепловой.

Акция приурочена к Всемирному дню психического здоровья, который будет отмечаться 10 октября.

По этому случаю в полдень состоится научно-практическая конференция «Молодые люди и психическое здоровье в изменяющемся мире» для студентов ссузов и вузов Пензенской области.

Также запланирована экскурсия по музею психбольницы имени К.Р. Евграфова.

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