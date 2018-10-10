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В Земетчино главврач больницы оштрафован за задержку оплаты по госконтракту

13:30 | 10.10.2018 | Медицина

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Пенза, 10 октября 2018. PenzaNews. Штраф в размере 30 тыс. рублей назначен главному врачу районной больницы в Земетчино Пензенской области Илье Панюхину за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Земетчино главврач больницы оштрафован за задержку оплаты по госконтракту. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что по заключенному в феврале 2018 года главным врачом земетчинской районной больницы с ООО «Надежда-Фарм» договору юридическое лицо было обязано поставить медикаменты на сумму более 96 тыс. рублей. Свои обязательства оно исполнило в полном объеме. Однако оплата товара, вопреки установленному договором 30-дневному сроку со дня его передачи, произведена не была», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, несмотря на наличие задолженности по этому договору, учреждение производило оплату различной продукции по другим, которые были заключены позднее.

«С целью устранения допущенных нарушений законодательства, а также причин и условий, способствовавших их совершению, прокурором района главному врачу земетчинской районной больницы было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Главный бухгалтер привлечена к дисциплинарной ответственности. Задолженность перед поставщиком частично погашена», — сказала Светлана Артамонова.

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