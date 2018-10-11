Марина Воробьева назначена замглавы пензенского Минздрава Медицина

Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Марина Воробьева назначена заместителем министра – начальником управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Пензенской области.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства, соответствующее распоряжение губернатор Иван Белозерцев подписал в минувший вторник, 9 октября.

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«В министерство здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева пришла в апреле 2018 года на должность начальника отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения, оставив пост заместителя главного врача ГБУЗ «Городская детская поликлиника», — напомнили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что замминистра является выпускницей Воронежской государственной медицинской академии имени Н.Н. Бурденко, трудовой путь начинала в белинской центральной районной больнице, где проработала 14 лет и в последнее время занимала должность завполиклиникой, а после этого переехала в Пензу, где была врачом-педиатром детской поликлиники.

До настоящего времени у министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова было два заместителя — Виталий Пивоварчук и Оксана Чижова.