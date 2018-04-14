Марина Евстигнеева уволилась из пензенского Минздрава Медицина

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Марина Евстигнеева, проработавшая в Минздраве Пензенской области более 17 лет, приняла решение освободить должность начальника отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального ведомства Татьяна Манухина.

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«Марина Вячеславовна не уходит из отрасли, она меняет место работы. Кроме того, в соответствии с приказом министра здравоохранения Пензенской области [Владимира Стрючкова], она назначается на должность главного внештатного специалиста по профилактике среди детского населения», — написала представитель министерства на своей странице в Facebook в минувшую пятницу, 13 апреля.

По словам Татьяны Манухиной, Владимир Стрючков поблагодарил Марину Евстигнееву за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и огромный личный вклад в организацию медпомощи женщинам и детям.

«Коллектив министерства здравоохранения желает Марине Вячеславовне успехов на новом месте работы, удачи и всего самого наилучшего», — добавила пресс-секретарь министерства.