EN
12:56:47 Суббота, 14 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
Фоторепортаж Последствия подтопления набережной в городе «Спутник»

Марина Евстигнеева уволилась из пензенского Минздрава

09:46 | 14.04.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Марина Евстигнеева, проработавшая в Минздраве Пензенской области более 17 лет, приняла решение освободить должность начальника отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального ведомства Татьяна Манухина.

Марина Евстигнеева уволилась из пензенского Минздрава. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Марина Вячеславовна не уходит из отрасли, она меняет место работы. Кроме того, в соответствии с приказом министра здравоохранения Пензенской области [Владимира Стрючкова], она назначается на должность главного внештатного специалиста по профилактике среди детского населения», — написала представитель министерства на своей странице в Facebook в минувшую пятницу, 13 апреля.

По словам Татьяны Манухиной, Владимир Стрючков поблагодарил Марину Евстигнееву за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и огромный личный вклад в организацию медпомощи женщинам и детям.

«Коллектив министерства здравоохранения желает Марине Вячеславовне успехов на новом месте работы, удачи и всего самого наилучшего», — добавила пресс-секретарь министерства.

Загрузка...
Читайте также
Виктор Кувайцев поздравил Ирину Федонину с юбилеем Сотрудники Пензенского РУ АО «Транснефть – Дружба» победили в конкурсе профмастерства
В IT-колледже Пензы открыт центр профессиональных проб НМХЛ отметила успехи двоих пензенских хоккеистов
Марии Зольниковой из Никольского района исполнилось 100 лет Доход депутата-коммуниста Трутнева за год составил менее 52 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама