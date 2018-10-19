В Пензе медики и студенты рассказали прохожим о борьбе с остеопорозом Медицина

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Специалисты областного центра медпрофилактики и студенты медицинского колледжа провели информационную акцию «Жизнь требует движений» на улице Московской в Пензе накануне Всемирного дня борьбы с остеопорозом, 19 октября.

Фото: Health.pnzreg.ru

В частности, они рассказывали прохожим о том, что основные направления профилактики данного заболевания включают правильное питание, адекватную физическую активность и отказ от курения и злоупотребления алкоголем.

Все участники акции получили тематические материалы, содержащие всю необходимую информацию о мерах, призванных предотвратить появление и развитие остеопороза.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, примерно половина прохожих не обладала достаточными знаниями о заболевании и его профилактике.

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Всемирный день борьбы с остеопорозом учрежден в 1997 году Всемирной организацией здравоохранения. В России он отмечается с 2005 года.

Остеопороз — заболевание, которое характеризуется снижением плотности костной ткани из-за потери кальция. В результате кости становятся тонкими и хрупкими, что приводит к ослаблению скелета, увеличению риска переломов, особенно позвоночника, предплечья, тазобедренных и плечевых суставов.

Остеопороз и связанные с ним недуги могут иметь серьезные последствия и являются важной причиной ограниченности в движении, боли, продолжительной нетрудоспособности и потери независимости.