EN
18:14:04 Пятница, 19 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе медики и студенты рассказали прохожим о борьбе с остеопорозом

14:51 | 19.10.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Специалисты областного центра медпрофилактики и студенты медицинского колледжа провели информационную акцию «Жизнь требует движений» на улице Московской в Пензе накануне Всемирного дня борьбы с остеопорозом, 19 октября.

В Пензе медики и студенты рассказали прохожим о борьбе с остеопорозом

Фото: Health.pnzreg.ru

В частности, они рассказывали прохожим о том, что основные направления профилактики данного заболевания включают правильное питание, адекватную физическую активность и отказ от курения и злоупотребления алкоголем.

Все участники акции получили тематические материалы, содержащие всю необходимую информацию о мерах, призванных предотвратить появление и развитие остеопороза.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, примерно половина прохожих не обладала достаточными знаниями о заболевании и его профилактике.

Читайте также

Пензенцы смогут посетить врачей в субботу без предварительной записи

Всемирный день борьбы с остеопорозом учрежден в 1997 году Всемирной организацией здравоохранения. В России он отмечается с 2005 года.

Остеопороз — заболевание, которое характеризуется снижением плотности костной ткани из-за потери кальция. В результате кости становятся тонкими и хрупкими, что приводит к ослаблению скелета, увеличению риска переломов, особенно позвоночника, предплечья, тазобедренных и плечевых суставов.

Остеопороз и связанные с ним недуги могут иметь серьезные последствия и являются важной причиной ограниченности в движении, боли, продолжительной нетрудоспособности и потери независимости.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе отметили юбилей системы дополнительного образования Житель Пензы обвиняется в убийстве соседа, умершего в машине на улице Чапаева
Пензенские пловцы завоевали 36 медалей на чемпионате и первенстве ПФО Житель Ростовской области оштрафован за попытку дать взятку в Земетчино
Стены дома в Заре предложено укрепить арматурной сеткой Пенза и Калуга будут обмениваться опытом работы с детьми-аутистами
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама