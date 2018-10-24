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На конференции в Пензе обсудят болезни старения

10:32 | 24.10.2018 | Медицина

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Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Научно-практическая конференция «Гериатрия — инвестиции в будущее» пройдет в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящую пятницу, 26 октября.

На конференции в Пензе обсудят болезни старения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Откроет ее заведующая кафедрой болезней старения Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

В ходе своего доклада «Гериатрия в России: итоги и перспективы» она ознакомит участников с современным положением службы, выделит основные достижения и затронет вопрос о перспективах развития.

Также в программе мероприятия — лекции «Сложные и нерешенные вопросы управления сердечно-сосудистыми рисками у пациентов пожилого и старческого возраста» и «Рациональная фармакотерапия у пациентов пожилого и старческого возраста: что должен знать каждый врач».

После небольшого перерыва слово будет предоставлено профессору кафедры болезней старения РНИМУ имени Н.И. Пирогова, заведующему лабораторией костно-суставных заболеваний, старшему научному сотруднику Российского геронтологического научно-клинического центра Антону Наумову.

Он выступит с докладом «Заболевания опорно-двигательного аппарата в пожилом и старческом возрасте» и лекцией «Хроническая боль у пожилого человека».

Третьим спикером станет доцент кафедры болезней старения РНИМУ имени Н.И. Пирогова, заведующая лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян.

Она остановится на таких темах, как «Когнитивные расстройства в пожилом и старческом возрасте: современные подходы к диагностике, профилактике и ведению», а также «Алгоритм ведения пациентов с нарушением равновесия».

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