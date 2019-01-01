Вертолет санавиации начнет полеты в Пензенской области в 2019 году — министр Медицина

Пенза, 29 октября 2018. PenzaNews. Вертолет санитарной авиации приступит к полетам в Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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«[Вертолетную] площадку в 2019 году будут монтировать средствами «Ростеха», — уточнил он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 29 октября.

Министр пояснил, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе его рабочего визита в Москву.

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Паспорт приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации», призванного повысить доступность экстренной медицинской помощи для населения, был утвержден 25 октября 2016 года.

Планируется, что его реализация позволит увеличить количество вылетов санитарной авиации в регионах с использованием новых медицинских вертолетов отечественного производства. При этом в формате государственно-частного партнерства запланировано строительство вертолетных площадок при медицинских организациях.

28 июля 2018 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым определил АО «Национальная служба санитарной авиации» единственным исполнителем осуществляемых для государственных нужд в 2018–2019 годах авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Органам госвласти регионов предоставлено право заключать с компанией соответствующие контракты как с единственным поставщиком.

21 сентября 2018 года в ходе визита в Пензу заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева сообщила, что на базе областного центра экстренной медицинской помощи предлагается создать подразделение санитарной авиации. Потребность в вертолете, по ее словам, обусловлена, в частности, высокой смертностью от ДТП в связи с прохождением через регион федеральной трассы М5 «Урал».

Спустя несколько дней губернатор Иван Белозерцев уточнил, что в 2019 году работы по организации санавиации в Пензенской области будут финансироваться из бюджета региона, а в 2020-м — из федерального.