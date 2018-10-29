Белозерцев предложил выделять пензенским врачам служебное жилье с правом выкупа Медицина

Пенза, 29 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил запустить программу, в рамках которой предоставлять переехавшим в регион врачам жилье в аренду за минимальную плату с перспективой дальнейшего выкупа.

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«Чтобы не терять врачей, для того, чтобы привлекать врачей молодых, а лучше семейные пары [...] из других регионов, давайте мы в течение трех лет создадим такую программу: будем приобретать жилье под ключ, [...] сдавать в аренду по минимальной цене. 5 лет проработали […] или 7, мы будем иметь право передать им квартиры в собственность», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 29 октября.

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Иван Белозерцев отметил, что именно таким образом удалось привлечь квалифицированных специалистов в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, расположенный в Пензе.

«Нужно согласовать с прокуратурой, [...] принять положение, чтобы был нормативно-правовой акт, документ, который давал бы нам право реализовывать эту задачу», — добавил губернатор.

Он поручил заняться этим вопросом главам трех региональных ведомств — министрам здравоохранения и финансов Владимиру Стрючкову и Любови Финогеевой, а также начальнику департамента госимущества Михаилу Кудинову.