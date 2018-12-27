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В Мокшане прокуратура добивается возмещения работникам школы стоимости медосмотра

13:30 | 27.12.2018 | Медицина

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Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Прокуратура добивается компенсации работником школы №2 имени А.Г. Малышкина в Мокшане Пензенской области стоимости прохождения обязательного медицинского осмотра.

В Мокшане прокуратура добивается возмещения работникам школы стоимости медосмотра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что работники этого образовательного учреждения в 2018 году прошли ежегодный медицинский осмотр за свой счет. Несмотря на обязанность работодателя по оплате работникам его стоимости, затраченные ими денежные средства в сумме 73 тыс. рублей возмещены не были», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в интересах работников школы в суд было направлено 50 заявлений о выдаче судебных приказов на взыскание расходов по прохождению медицинского осмотра.

«Все они судом рассмотрены и удовлетворены. Исполнение судебных приказов находится на контроле прокуратуры района», — добавила собеседница агентства.

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