В Мокшане прокуратура добивается возмещения работникам школы стоимости медосмотра Медицина

Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Прокуратура добивается компенсации работником школы №2 имени А.Г. Малышкина в Мокшане Пензенской области стоимости прохождения обязательного медицинского осмотра.

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«Установлено, что работники этого образовательного учреждения в 2018 году прошли ежегодный медицинский осмотр за свой счет. Несмотря на обязанность работодателя по оплате работникам его стоимости, затраченные ими денежные средства в сумме 73 тыс. рублей возмещены не были», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в интересах работников школы в суд было направлено 50 заявлений о выдаче судебных приказов на взыскание расходов по прохождению медицинского осмотра.

«Все они судом рассмотрены и удовлетворены. Исполнение судебных приказов находится на контроле прокуратуры района», — добавила собеседница агентства.