Более 100 жителей Пензенской области передали вещи для недоношенных детей Медицина

Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Более 100 жителей Пензенской области передали вязаные шерстяные вещи для недоношенных детей в перинатальный центр в рамках благотворительной акции «28 петелек для жизни».

Фото: Health.pnzreg.ru

«Огромное спасибо за добрые сердца наших жителей и теплые умелые руки. Все вещички нам очень пригодились, а те, которые большего размера мы передали детишкам корпуса раннего детства пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, где находятся не только новорожденные, но и дети, оставшиеся без попечения родителей», — сказала главный неонатолог Пензенской области Людмила Филимонова.

Читайте также

В перинатальном центре Пензы предложили жителям связать вещи для недоношенных детей

Всего для новорожденных принесли 45 пледов, 70 шапок, 145 пар носков, 21 жилетку и 18 игрушек в виде осьминогов.

Самое активное участие приняли жители Башмаковского района, работники прокуратуры Первомайского района Пензы, учащиеся и учителя школы имени М.Ю. Лермонтова села Засечное, домохозяйки и пенсионеры.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, вязаные изделия можно продолжать привозить в перинатальный центр.