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На профосмотрах у студентов в Пензе выявлено два случая употребления наркотиков

09:55 | 02.03.2019 | Медицина

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Пенза, 2 марта 2019. PenzaNews. Два случая употребления наркотических веществ выявлены в результате профилактических осмотров у студентов средних специальных учебных заведений в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

На профосмотрах у студентов в Пензе выявлено два случая употребления наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кроме того, установлены 694 случая табакокурения, 99 — употребления спиртных напитков, восемь — употребления барбитуратов.

Всего по состоянию на 1 марта в Пензе прошли профосмотр 2 тыс. 878 студентов колледжей.

Заведующий диспансерным отделением областной наркологической больницы Илья Лан отметил, что данная процедура носит исключительно профилактический характер и полностью анонимна.

«В случае обнаружения наркотического или психоактивного вещества учащийся приглашается на профилактическую беседу, которая никак в дальнейшем не отразится на показателях годности к учебе в учебных заведениях», — пояснил он.

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