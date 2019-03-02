На профосмотрах у студентов в Пензе выявлено два случая употребления наркотиков Медицина

Пенза, 2 марта 2019. PenzaNews. Два случая употребления наркотических веществ выявлены в результате профилактических осмотров у студентов средних специальных учебных заведений в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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Кроме того, установлены 694 случая табакокурения, 99 — употребления спиртных напитков, восемь — употребления барбитуратов.

Всего по состоянию на 1 марта в Пензе прошли профосмотр 2 тыс. 878 студентов колледжей.

Заведующий диспансерным отделением областной наркологической больницы Илья Лан отметил, что данная процедура носит исключительно профилактический характер и полностью анонимна.

«В случае обнаружения наркотического или психоактивного вещества учащийся приглашается на профилактическую беседу, которая никак в дальнейшем не отразится на показателях годности к учебе в учебных заведениях», — пояснил он.