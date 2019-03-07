Пензенские поликлиники 9 марта будут работать по расписанию субботы Медицина

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Работа поликлиник Пензенской области будет организована 9 марта по расписанию субботы в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По данным ведомства, в период с 8 по 10 марта без перерыва и выходных дней будет оказываться скорая помощь и специализированная помощь в условиях круглосуточных стационаров.

В участковых больницах районов области кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе по выписке лекарств и листков нетрудоспособности будут работать 9 и 10 марта с 8.00 до 14.00. Неотложная помощь во всех остальных медицинских организациях будет оказываться без выходных в эти же часы.

Контакт-центры для записи к врачам будут работать до 14.00.