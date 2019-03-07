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Гериатры начали проводить осмотр ветеранов на дому

10:42 | 07.03.2019 | Медицина

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Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Гериатры начали проводить комплексный гериатрический осмотр ветеранов Великой Отечественной войны в Пензенской области в домашних условиях.

Гериатры начали проводить осмотр ветеранов на дому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В среду, 6 марта, специалисты геронтологического центра посетили шесть человек, прикрепленных к поликлинике №14 Пензы. Проведено комплексное гериатрическое обследование всех пациентов, скорректировано лечение, даны рекомендации по питанию, физической активности, обустройству дома и профилактике падений в пожилом возрасте.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, осмотры будут проходить до конца 2019 года, кроме субботы и воскресенья, по предварительной договоренности с пациентом или его родственниками.

Ограниченная мобильность ветеранов исключает возможность медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях. Кроме того, они нуждаются в поддерживающей терапии — медикаментозной, физической, психологической и социальной реабилитации.

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