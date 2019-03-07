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В Пензенской области приняли программу обеспечения жильем медработников

18:02 | 07.03.2019 | Медицина

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Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Правительство Пензенской области утвердило программу обеспечения жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, действующих на территории региона.

Сердобская межрайонная больница. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее ответственным исполнителем назначено министерство здравоохранения Пензенской области. Оказывать ему содействие будет департамент госимущества региона.

Основной целью программы названо устранение дефицита врачей. Реализовать ее планируется в один этап — с 2019 по 2022 годы.

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Общий объем финансирования составит около 57 млн. рублей, в том числе в 2019 году — 50,6 млн. рублей. Ожидается, что это будут средства регионального бюджета.

Предполагается, что участие в программе примут четыре учреждения — каменская, кузнецкая, нижнеломовская и сердобская межрайонные больницы.

За счет принимаемых мер намечено привлечь кардиологов, неврологов, онкологов, врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, а также сердечно-сосудистых хирургов.

Механизм будет следующим: государственные учреждения здравоохранения Пензенской области получат субсидии на приобретение жилых помещений, они будут включены в специализированный фонд и затем — предоставлены участникам программы по договорам найма.

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