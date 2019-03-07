В Пензенской области приняли программу обеспечения жильем медработников Медицина

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Правительство Пензенской области утвердило программу обеспечения жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, действующих на территории региона.

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Ее ответственным исполнителем назначено министерство здравоохранения Пензенской области. Оказывать ему содействие будет департамент госимущества региона.

Основной целью программы названо устранение дефицита врачей. Реализовать ее планируется в один этап — с 2019 по 2022 годы.

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Общий объем финансирования составит около 57 млн. рублей, в том числе в 2019 году — 50,6 млн. рублей. Ожидается, что это будут средства регионального бюджета.

Предполагается, что участие в программе примут четыре учреждения — каменская, кузнецкая, нижнеломовская и сердобская межрайонные больницы.

За счет принимаемых мер намечено привлечь кардиологов, неврологов, онкологов, врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, а также сердечно-сосудистых хирургов.

Механизм будет следующим: государственные учреждения здравоохранения Пензенской области получат субсидии на приобретение жилых помещений, они будут включены в специализированный фонд и затем — предоставлены участникам программы по договорам найма.