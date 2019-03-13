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УЭБиПК держит на контроле ситуацию с солевыми лампами в Пензенской области

16:59 | 13.03.2019 | Медицина

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Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области держит на контроле ситуацию с солевыми лампами, представляющими собой светильники с плафонами из каменной соли, которые, по мнению некоторых специалистов, необходимо регистрировать в качестве медицинских изделий. Об этом сообщил начальник УЭБиПК УМВД России по региону Владислав Громик.

УЭБиПК держит на контроле ситуацию с солевыми лампами в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выявлялись факты реализации в розничной торговой сети солевых ламп, которые продавались без регистрации в качестве медицинского изделия. По мнению специалистов Росздравнадзора, указанные изделия должны быть зарегистрированы, поскольку могут быть использованы в медицинских целях», — сказал он в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшегося в областном правительстве в среду, 13 марта.

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Владислав Громик пояснил, что для прояснения ситуации были направлены запросы в центральное управление Росздравнадзора.

«Проверочные мероприятия по данному факту будут продолжены», — добавил начальник УЭБиПК.

В ходе своего доклада Владислав Громик также проинформировал собравшихся о том, что на территории Пензенской области осуществляют деятельность две организации, имеющие лицензии на производство лекарственных средств, и 933 хозяйствующих субъекта — на оборот препаратов.

«В госреестр медицинских изделий внесено 68 наименований продукции, производство которой осуществляют в Пензенской области девять юридических лиц», — уточнил он.

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