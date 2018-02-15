Вадим Ковтун сообщил о неудовлетворительной оценке деятельности УЭБиПК пензенского УМВД Общество

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Деятельность управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Пензенской области получила неудовлетворительную оценку по результатам проверки, проведенной в ноябре 2017 года. Об этом сообщил и.о. начальника регионального ведомства Вадим Ковтун.

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«Объективная критика в наш адрес поступала и от прокурора области в ходе итоговой коллегии. Проблемы в данном направлении оперативно-служебной деятельности для нас очевидны», — сказал он, выступая с годовым отчетом перед депутатами Законодательного собрания Пензенской области в ходе 6-й очередной сессии в четверг, 15 февраля.

Вадим Ковтун добавил, что организация работы данного подразделения будет пересмотрена.

«На текущий год руководством полиции и новым руководителем подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции [Денисом Новиковым] запланирован ряд организационных и практических мероприятий, направленных на повышение эффективности и выявление экономических и коррупционных преступлений», — пояснил он.

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Юрий Рузляев освобожден от должности начальника УМВД России по Пензенской области

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проверка деятельности УМВД России по Пензенской области, проведенная комиссией министерства внутренних дел России в конце 2017 года, носила плановый характер. Ее результаты в публичном пространстве не афишировались.

9 февраля 2018 года указом президента РФ Владимира Путина начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев был освобожден от занимаемой должности.

В тот же день один из его заместителей Нариман Алтынбаев был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, оно связано с исполнением контрактов по строительству административного здания регионального УМВД на улице Пушкина в Пензе, которое являлось одним из самых известных в городе долгостроев.

10 февраля Нариман Алтынбаев был взят под домашний арест сроком на два месяца.

