EN
19:24:12 Воскресенье, 17 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Главный фтизиатр Пензенской области ответит на вопросы жителей

12:14 | 17.03.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 17 марта 2019. PenzaNews. Заведующая поликлиникой пензенской областной туберкулезной больницы, главный внештатный фтизиатр региона Елена Соколова ответит на вопросы жителей в ходе горячей линии, которая состоится в предстоящую пятницу, 22 марта.

Главный фтизиатр Пензенской области ответит на вопросы жителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она организована в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом.

Все желающие смогут получить ответы на вопросы, касающиеся профилактики заболевания, источников и путей заражения, раннего выявления и значении вакцинопрофилактики.

Телефон горячей линии, которая будет действовать в течение часа, указан на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте в рамках месячника борьбы с туберкулезом в поликлинике пензенской областной туберкулезной больницы по субботам проводится флюорографическое обследование, и организован прием фтизиатров.

Загрузка...
Читайте также
Пензенским предпринимателям предложили выбрать интересующие направления обучения В Пачелмском районе женщина отработает 100 часов за торговлю опасным алкоголем
Библиотекари из Пензы и области обсудят результаты работы В Пензе прошел митинг в рамках всероссийской акции протеста
Ограничение должников в спецправе помогло взыскать с пензенцев 33 млн. рублей В экспозицию пензенской галереи возвращены отреставрированные картины
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама