Главный фтизиатр Пензенской области ответит на вопросы жителей Медицина

Пенза, 17 марта 2019. PenzaNews. Заведующая поликлиникой пензенской областной туберкулезной больницы, главный внештатный фтизиатр региона Елена Соколова ответит на вопросы жителей в ходе горячей линии, которая состоится в предстоящую пятницу, 22 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она организована в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом.

Все желающие смогут получить ответы на вопросы, касающиеся профилактики заболевания, источников и путей заражения, раннего выявления и значении вакцинопрофилактики.

Телефон горячей линии, которая будет действовать в течение часа, указан на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте в рамках месячника борьбы с туберкулезом в поликлинике пензенской областной туберкулезной больницы по субботам проводится флюорографическое обследование, и организован прием фтизиатров.