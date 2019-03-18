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В Пензе внедрили методику раннего выявления онкопатологии полости рта

14:10 | 18.03.2019 | Медицина

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Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Аппарат люминисцентной стоматоскопии (лампа АФС), с помощью которого врачи смогут выявлять предопухолевые заболевания и ранние стадии злокачественных новообразований органов и тканей полости рта, появился в пензенской стоматологической поликлинике.

В Пензе внедрили методику раннего выявления онкопатологии полости рта

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в месте перерождения эпителия наблюдается резкое уменьшение интенсивности аутофлюоресцентного излучения на фоне окружающей здоровой ткани.

Так называемый эффект «темного пятна» наблюдается при осмотре слизистых оболочек в свете их аутофлюоресцентного излучения, которое возникает при освещении поверхности излучением в области 380–460 нанометров.

Диагностическая процедура проводится бесплатно по полису ОМС и назначается специалистом.

Ожидается, что внедрение ранней диагностики с использованием лампы АФС позволит снизить летальность от онкологических заболеваний полости рта до 80%.

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