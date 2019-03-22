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В пензенскую детскую поликлинику поступил гематологический анализатор

13:13 | 22.03.2019 | Медицина

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Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. Автоматический анализатор для гематологических исследований «МЕК» поступил в отделение клинико-диагностической лаборатории пензенской городской детской поликлиники.

В пензенскую детскую поликлинику поступил гематологический анализатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новый аппарат способен дифференцировать лейкоциты на пять популяций, что оптимизирует рабочий процесс, устраняет большинство ручных операций и обеспечивает максимальную производительность», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что анализатор способен учитывать 23 параметра.

«Одними из главных плюсов нового аппарата являются его высокая точность и оперативность. Результаты анализа можно получить в течение нескольких минут после взятия крови. […] Анализатор оснащен встроенной системой многоуровневого контроля качества, имеет увеличенный дисплей, обладает высокой производительностью — 60 исследований в час», — отметили в пресс-службе.

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