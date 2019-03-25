Пензенский министр связал снижение смертности с качественной профилактикой гриппа Медицина

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Снижение смертности населения произошло в Пензенской области в первые два месяца 2019 года в основном благодаря качественной профилактике гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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«За два месяца умерли 2 тыс. 771 человек. Это на 525 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность снизилась почти на 16%, сократилась с показателя 15,3 на 1 тыс. населения до 12,9», — уточнил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 25 марта.

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По словам Владимира Стрючкова, качественная профилактика гриппа позволила избежать осложнений на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, что в свою очередь помогло минимизировать число летальных исходов.

Министр отметил, что во время иммунизации большое внимание было уделено гражданам в возрасте от 60 до 75 лет.

«Мы одна из немногих территорий, которые не допустили эпидвспышки», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году в Пензенской области умерли 19 тыс. 123 жителя. Это на 275 человек больше, чем в 2017 году.