EN
17:42:41 Понедельник, 25 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский министр связал снижение смертности с качественной профилактикой гриппа

11:16 | 25.03.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Снижение смертности населения произошло в Пензенской области в первые два месяца 2019 года в основном благодаря качественной профилактике гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

Пензенский министр связал снижение смертности с качественной профилактикой гриппа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За два месяца умерли 2 тыс. 771 человек. Это на 525 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность снизилась почти на 16%, сократилась с показателя 15,3 на 1 тыс. населения до 12,9», — уточнил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 25 марта.

Читайте также

За год умерли более 19 тыс. жителей Пензенской области

По словам Владимира Стрючкова, качественная профилактика гриппа позволила избежать осложнений на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, что в свою очередь помогло минимизировать число летальных исходов.

Министр отметил, что во время иммунизации большое внимание было уделено гражданам в возрасте от 60 до 75 лет.

«Мы одна из немногих территорий, которые не допустили эпидвспышки», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году в Пензенской области умерли 19 тыс. 123 жителя. Это на 275 человек больше, чем в 2017 году.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе установят мемориальную доску Людмиле Лозицкой Пензенский губернатор предложил через родных убеждать людей лечиться
В Пензе ученики 14 школ приняли участие в форуме юных журналистов Пензенская команда заняла 14 место на всероссийских зимних сельских играх
Белозерцев заявил, что «Ростех» медлит с проектами по развитию пензенской медицины Для борьбы с онкозаболеваниями в Пензенской области планируется подготовить 40 врачей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама