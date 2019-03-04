За год умерли более 19 тыс. жителей Пензенской области Общество

Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. 19 тыс. 123 жителя Пензенской области умерли в 2018 году. Об этом свидетельствуют сведения на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики, подготовленные на основе данных регионального управления ЗАГС.

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Это на 275 человек больше, чем в 2017 году.

В структуре причин смертности первое место занимают болезни системы кровообращения. От них умерли 9 тыс. 950 человек, что на 340 больше, чем годом ранее.

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Новообразования привели к смерти 2 тыс. 609 человек. В 2017 году таких случаев насчитывалось лишь на шесть меньше.

Кроме того, зарегистрировано 1 тыс. 18 летальных исходов от болезней органов пищеварения, 587 — органов дыхания, 140 — от инфекционных и паразитарных болезней, а также 3 тыс. 230 — от других.

Помимо этого, зафиксировано 1 тыс. 589 смертей от внешних причин, из них 225 — наступивших в результате самоубийств, 56 — убийств, 115 — от случайных отравлений алкоголем.