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За год умерли более 19 тыс. жителей Пензенской области

16:11 | 04.03.2019 | Общество

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Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. 19 тыс. 123 жителя Пензенской области умерли в 2018 году. Об этом свидетельствуют сведения на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики, подготовленные на основе данных регионального управления ЗАГС.

За год умерли более 19 тыс. жителей Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это на 275 человек больше, чем в 2017 году.

В структуре причин смертности первое место занимают болезни системы кровообращения. От них умерли 9 тыс. 950 человек, что на 340 больше, чем годом ранее.

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Новообразования привели к смерти 2 тыс. 609 человек. В 2017 году таких случаев насчитывалось лишь на шесть меньше.

Кроме того, зарегистрировано 1 тыс. 18 летальных исходов от болезней органов пищеварения, 587 — органов дыхания, 140 — от инфекционных и паразитарных болезней, а также 3 тыс. 230 — от других.

Помимо этого, зафиксировано 1 тыс. 589 смертей от внешних причин, из них 225 — наступивших в результате самоубийств, 56 — убийств, 115 — от случайных отравлений алкоголем.

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