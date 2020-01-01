Вертолетную площадку для санавиации в Пензенской области построят за федеральные деньги Медицина

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Вертолетная площадка для санитарной авиации будет построена в Пензенской области за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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«С 2020 года начнутся вылеты санитарной авиации на базе вертолетов», — уточнил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 25 марта.

По словам министра, это позволит обеспечить своевременность оказания экстренной медицинской помощи.

Паспорт приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации», призванного повысить доступность экстренной медицинской помощи для населения, был утвержден 25 октября 2016 года.

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Планируется, что его реализация позволит увеличить количество вылетов санитарной авиации в регионах с использованием новых медицинских вертолетов отечественного производства. При этом в формате государственно-частного партнерства запланировано строительство вертолетных площадок при медицинских организациях.

28 июля 2018 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым определил АО «Национальная служба санитарной авиации» единственным исполнителем осуществляемых для государственных нужд в 2018–2019 годах авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Органам госвласти регионов предоставлено право заключать с компанией соответствующие контракты как с единственным поставщиком.

21 сентября 2018 года в ходе визита в Пензу заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева сообщила, что на базе областного центра экстренной медицинской помощи предлагается создать подразделение санитарной авиации. Потребность в вертолете, по ее словам, обусловлена, в частности, высокой смертностью от ДТП в связи с прохождением через регион федеральной трассы М5 «Урал».

Спустя несколько дней губернатор Иван Белозерцев уточнил, что в 2019 году работы по организации санавиации в Пензенской области будут финансироваться из бюджета региона, а в 2020-м — из федерального.

В октябре 2018 года министр здравоохранения региона Владимир Стрючков пояснил, что монтаж вертолетной площадки будет начат в 2019-м силами госкорпорации «Ростех».