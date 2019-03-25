На борьбу с болезнями сердца в Пензенской области направят за год 1 млрд. рублей Медицина

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. 1 млрд. 50 млн. рублей будет направлено на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Владимир Стрючков.

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«В рамках проекта планируется переоснащение регионального центра на базе больницы Бурденко, приобретение нового диагностического оборудования — это томограф, ангиограф, нейроэндоскопическая стойка, аппарат для искусственной вентиляции [легких]. Всего в 2019–2021 годах для переоснащения регионального сосудистого центра на базе областной больницы будет закуплено 58 единиц медицинского оборудования», — пояснил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 25 марта.

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Министр уточнил, что переоснащение и дооснащение первичных сосудистых отделений на базе межрайонных больниц будет осуществляться с 2020 по 2024 годы.

«В том числе запланировано дооснащение сосудистых отделений больницы №6, кузнецкой межрайонной больницы магнитно-резонансными томографами и, самое главное, ангиографическими системами, то есть ангиографами. Мы планируем поставить подобный аппарат уже в 2020 году на базе больницы №6, тем самым организовать второе региональное сосудистое отделение», — пояснил Владимир Стрючков.