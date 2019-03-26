Врача и медсестру из Пензы наградят на конгрессе «Человек и лекарство» Медицина

Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Награды будут вручены двум представительницам Пензенской области на 36-м российском национальном конгрессе «Человек и лекарство», который состоится в центре международной торговли в Москве с 8 по 11 апреля.

Фото: Health.pnzreg.ru

Так, будет отмечена врач общей практики неверкинской участковой больницы имени Ф.Х. Магдеева, относящейся к кузнецкой межрайонной больнице, Елена Полтарихина, которая заняла третье место на всероссийском конкурсе врачей в номинации «Лучший сельский врач».

Она работает врачом общей практики в участковой больнице семь лет. Общий стаж ее трудовой деятельности составляет 22 года. За время работы Елена Полтарихина зарекомендовала себя как грамотный, квалифицированный, трудолюбивый специалист, отзывчивый и внимательный человек.

Также награду вручат сотруднице хирургического отделения №2 пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Ирине Стешкиной, которая заняла второе место в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» на конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Ее общий стаж работы составляет более 25 лет. Ирина Стешкина является наставником молодых специалистов, возглавляет волонтерское движение в лечебном учреждении и ведет исследовательскую работу сестринской деятельности. Кроме этого, в работу среднего медицинского персонала своего отделения она одна из первых внедрила инновационный метод работы «Клиническая медицинская сестра», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.