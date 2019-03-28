Высокотехнологичная медпомощь на 146 млн. рублей бесплатно оказана в Пензе местным жителям Медицина

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. 923 жителя Пензенской области, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, бесплатно получили в январе и феврале высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских учреждениях Пензы на сумму более 146 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ТФОМС.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным фонда, наибольшая доля оказанных услуг пришлась на операции по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология и ортопедия, а также нейрохирургия.

«195 жителям Пензенской области была оказана высокотехничная медицинская помощь на сумму более 25 млн. рублей в различных федеральных клиниках Москвы, Чебоксар, Тамбова, Саратова и Нижегородской области», — добавляется в тексте.

Читайте также

За шесть лет в пензенское здравоохранение будет вложено более 5 млрд. рублей — Стрючков

В нем уточняется, что в Нижегородской области и Москве пензенским пациентам с тяжелыми ожоговыми поражениями было проведено пять операций по профилю «Хирургия (комбустиология)» на сумму более 2,2 млн. рублей.

В сообщении особо обращается внимание на то, что в Пензу — как в государственные больницы, так и в частные клиники — нередко приезжают пациенты из других регионов.

«Большой популярностью пользуется ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии». В этой медицинской организации в январе-феврале 2019 года 2 тыс. 654 человека, застрахованных на территории других субъектов РФ, получили высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств ОМС на общую сумму более 63 млн. рублей», — отмечается в пресс-релизе.