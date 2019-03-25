За шесть лет в пензенское здравоохранение будет вложено более 5 млрд. рублей — Стрючков Медицина

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Более 5 млрд. рублей будет направлено на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Пензенской области в течение шести лет. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Владимир Стрючков.

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По его словам, работа будет вестись по нескольким приоритетным направлениям, в числе которых — оказание первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение учреждений квалифицированными кадрами и создание единого цифрового контура.

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«Общее финансирование всех проектов с 2019 по 2024 годы составляет 5 млрд. 273 млн. рублей, из них 1 млрд. рублей — это средства областного бюджета», — уточнил министр в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 25 марта.

Владимир Стрючков добавил, что ожидаемую продолжительность жизни в Пензенской области за четыре года планируется увеличить на 4,8 года — до 78,1 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 марта пресс-служба правительства Пензенской области распространила заявление губернатора Ивана Белозерцева, в котором фигурировали другие цифры.

По словам главы региона, на тот момент на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» за три года планировалось направить более 9,5 млрд. рублей, в том числе примерно 2,7 млрд. рублей — в 2019-м.