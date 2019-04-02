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Кузнецкие врачи отработали порядок действий при ДТП с большим количеством жертв

14:56 | 02.04.2019 | Медицина

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Кузнецк, 2 апреля 2019. PenzaNews. Представители нештатного мобильного формирования службы медицины катастроф и реаниматологическая бригада специализированной медпомощи межрайонной больницы, расположенной в Кузнецке Пензенской области, отработали действия в случае ДТП с большим количеством пострадавших и погибших во вторник, 2 апреля.

Кузнецкие врачи отработали порядок действий при ДТП с большим количеством жертв. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Тактико-специальные учения для них провели сотрудники территориального центра медицины катастроф Пензенской области.

По легенде, некоторые пострадавшие в аварии нуждались в специализированной медицинской помощи.

Специалисты «провели» сердечно-легочную реанимацию, интубацию трахеи и выполнили другие манипуляции. При этом были использованы манекены с электронным регистратором, позволяющим автоматически оценить правильность действий.

На совещании, проведенном по итогам учений, действия участников получили положительную оценку, сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.

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