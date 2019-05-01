EN
20:06:30 Среда, 1 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стрючков освободил пост главы пензенского Минздрава 29 апреля — Черемушкина

17:49 | 01.05.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 1 мая 2019. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков освободил занимаемую должность два дня назад. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в среду, 1 мая.

Стрючков освободил пост главы пензенского Минздрава 29 апреля — Черемушкина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Что касается ухода Владимира Стрючкова с поста министра, да, информация правдива. Владимир Стрючков покинул свой пост по собственному желанию 29 апреля», — сказала собеседница агентства, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что высокопоставленный чиновник якобы совершил некий поступок, который может стоить ему не только должности, но и повлечь возбуждение уголовного дела.

Биография

Стрючков Владимир Викторович

Дина Черемушкина уточнила, что Владимир Стрючков написал заявление об увольнении в минувший понедельник, в тот же день оно было рассмотрено и удовлетворено.

До этого, по ее словам, он находился в отпуске.

Пресс-секретарь добавила, что решение о кандидатуре нового министра здравоохранения будет принято позднее.

Дина Черемушкина отметила, что не располагает какой-либо другой информацией, связанной с увольнением руководителя ведомства.

Вместе с тем Владимир Стрючков по-прежнему числится министром здравоохранения на сайтах правительства Пензенской области и регионального Минздрава. Сведения о состоявшемся в начале рабочей недели увольнении на официальных интернет-ресурсах органов власти отсутствуют.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе 2 мая ожидается сильный ветер В Пензе коммунисты в честь Первомая провели шествие и митинг
УФАС предупредило «Экопром» о необходимости прекращения нарушения законодательства Заключен контракт на капремонт дороги на улице Чкалова в Пензе
«ЦеСИС НИКИРЭТ» и «Власть труда» отобраны для участия в федеральном проекте Принята стратегия социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама