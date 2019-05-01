Стрючков освободил пост главы пензенского Минздрава 29 апреля — Черемушкина Медицина

Пенза, 1 мая 2019. PenzaNews. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков освободил занимаемую должность два дня назад. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в среду, 1 мая.

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«Что касается ухода Владимира Стрючкова с поста министра, да, информация правдива. Владимир Стрючков покинул свой пост по собственному желанию 29 апреля», — сказала собеседница агентства, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что высокопоставленный чиновник якобы совершил некий поступок, который может стоить ему не только должности, но и повлечь возбуждение уголовного дела.

Биография

Стрючков Владимир Викторович

Дина Черемушкина уточнила, что Владимир Стрючков написал заявление об увольнении в минувший понедельник, в тот же день оно было рассмотрено и удовлетворено.

До этого, по ее словам, он находился в отпуске.

Пресс-секретарь добавила, что решение о кандидатуре нового министра здравоохранения будет принято позднее.

Дина Черемушкина отметила, что не располагает какой-либо другой информацией, связанной с увольнением руководителя ведомства.

Вместе с тем Владимир Стрючков по-прежнему числится министром здравоохранения на сайтах правительства Пензенской области и регионального Минздрава. Сведения о состоявшемся в начале рабочей недели увольнении на официальных интернет-ресурсах органов власти отсутствуют.