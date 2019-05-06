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В Пензенской области с начала года более 380 женщин отказались от аборта

18:44 | 06.05.2019 | Медицина

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Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Более 380 жительниц Пензенской области, планировавших прервать беременность, отказались от аборта с начала 2019 года благодаря работе медико-социальных кабинетов. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

В Пензенской области с начала года более 380 женщин отказались от аборта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По итогам работы медико-социальных кабинетов мы поняли, что у нас в области увеличился процент сохраненных беременностей. Индикативный показатель возрос с 15 до 22. В этом году мы сохранили почти 384 беременности», — сообщила она коллегам из Удмуртии, приехавшим в Пензу в понедельник, 6 мая, чтобы обменяться опытом в сфере профилактической работы с женщинами, обратившимися за прерыванием беременности.

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Марина Воробьева пояснила, будущих матерей консультируют гинеколог и психолог, а соцработник информирует их по всем пособиям и выплатам, на которые они могут рассчитывать, если откажутся от этого шага.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в состав делегации Удмуртии вошли уполномоченный при главе республики по правам ребенка Ольга Авдеева, начальник отдела профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних управления по вопросам семьи и детства Минсоцполитики субъекта федерации Дина Юргина и начальник управления лечебно-профилактической помощи детям и матерям Наталья Соболева.

В рамках рабочего визита они посетили областную женскую консультацию.

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