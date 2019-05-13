В Пензе запустили горячую линию для выявления фиктивных медуслуг Медицина

Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области запустила горячую линию для выявления фактов отражения в медицинской документации и информационных системах недостоверных сведений о якобы оказанных гражданам услугах.

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«В настоящее время прокуратурой области проводится анализ работы медицинских учреждений, связанной с достоверностью отражаемых в документации и на информационных ресурсах, в том числе на сайте «Ваш доктор», сведений о фактически оказанных населению услугах», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Проинформировать сотрудников надзорного ведомства об услугах, которые были оказаны в больнице только «на бумаге», можно по телефонам: +7 (8412) 32-93-29 и 32-90-55.

Звонки принимаются в том числе на условиях анонимности.

Предполагается, что горячая линия будет работать до пятницы, 17 мая.