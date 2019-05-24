В Пензе на станции скорой помощи прокомментировали информацию о забастовке Медицина

Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Руководство ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» не получало официального уведомления о проведении сотрудниками забастовки. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте учреждения, подведомственного региональному Минздраву.

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«Администрация областной станции скорой медицинской помощи официального уведомления о проведении массового мероприятия не получала, информацию о проведении «итальянской забастовки» подтвердить не может», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что «забастовки являются незаконными и не допускаются на станциях скорой медицинской помощи».

«Пензенская областная станция скорой медицинской помощи продолжает работать в штатном режиме», — подчеркивается в заявлении.

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Ранее на информационных ресурсах межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» была размещена информация о проведении в Пензе акций протеста с целью улучшения условий труда сотрудников областной станции скорой медицинской помощи. Организовать их предложено в формате так называемой «итальянской забастовки».

Как поясняется на сайте профсоюза, ее суть заключается не в прекращении выполнения своих обязанностей, а в переходе к работе по правилам — предельно строго в соответствии с нормами Трудового кодекса России, без переработок и чрезмерных нагрузок.

Российское законодательство предусматривает для работников возможность объявления забастовки. Соответствующий порядок прописан в ст. 410 ТК РФ. При этом на организатора закон налагает обязанность заблаговременного уведомления работодателя.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 413 Трудового кодекса РФ, являются незаконными и не допускаются забастовки на станциях скорой и неотложной помощи.