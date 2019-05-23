Житель Пензы задержан по подозрению в изнасиловании знакомой — СКР Криминал

Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возбудил в отношении мужчины 1960 года рождения, фамилия которого не разглашается, уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального ведомства вечером в четверг, 23 мая.

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«По данным следствия, днем 30 апреля 2019 года на территории Пензенской области мужчина 1960 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяя насилие в отношении ранее знакомой женщины 1992 года рождения, совершил изнасилование и иные действия сексуального характера», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

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Информация о задержании экс-министра Стрючкова пока не находит официального подтверждения

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 мая 2019 года пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина заявила, что министр здравоохранения региона Владимир Стрючков покинул занимаемый пост, написав 29 апреля соответствующее заявление, которое в тот же день было рассмотрено и удовлетворено. При этом общественность узнала об увольнении высокопоставленного чиновника, состоявшемся за два дня до этого, лишь после появления в СМИ информации о том, что он якобы совершил некий поступок, который может стоить ему не только должности, но и повлечь возбуждение уголовного дела.

6 мая стало известно, что исполнение обязанностей министра здравоохранения Пензенской области возложено на Оксану Чижову, которая с августа 2012 года является заместителем руководителя ведомства.

23 мая СМИ распространили сведения о задержании экс-министра Владимира Стрючкова, однако ни в следственном управлении СКР, ни в прокуратуре Пензенской области на тот момент эту информацию не подтвердили.

Владимир Стрючков родился в поселке Сосновоборск Пензенской области 13 мая 1960 года. Занимал должность министра здравоохранения региона в 1999–2000 годах, а затем с небольшим перерывом с 2005 года по апрель 2019-го.