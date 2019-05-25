Отделение детской поликлиники на улице Володарского в Пензе переедет в другое здание Медицина

Пенза, 25 мая 2019. PenzaNews. Отделение детской поликлиники №1 будет переведено из здания №56 в строение №34 на улице Володарского с предстоящего понедельника, 27 мая.

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Как говорится в сообщении на сайте городской детской поликлиники, с этого дня оказание медицинской помощи в старом здании будет полностью прекращено, а прием врачей-педиатров, вакцинопрофилактика и неотложная помощь будут оказываться в новом.

«Все пациенты, предварительно записанные на прием 27 мая и последующие даты, будут заранее предупреждены о смене адреса», — отмечается в нем.

В тексте добавляется, что медицинское учреждение получило заключение о соответствии новых помещений санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

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Филиал детской поликлиники на улице Володарского в Пензе закрывать не планируется

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» в начале 2019 года один из участков филиала детской городской поликлиники №1 на улице Володарского в Пензе был переведен в поликлинику на улице Гоголя из-за дефицита кадров.

Комментируя сложившуюся ситуацию, 19 февраля заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева заверила, что закрывать филиал не планируется, но состояние корпуса 1917 года постройки, где он находится, вызывает опасение.

В здании №34 на улице Володарского, куда решено перевести отделение, расположена городская поликлиника №2.