В Пензе озвучены требования к властям перед «итальянской забастовкой» скорой помощи

Пенза, 26 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», подведомственного региональному Минздраву, разместили на сайте межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» открытое заявление о предстоящей «итальянской забастовке», в котором перечислено 16 требований, предъявляемых работниками учреждения.
В нем персонал станции, включая медиков и водителей, обратил внимание на унизительно низкий уровень зарплат и невыносимый ритм работы в условиях нехватки кадров.
«Мы обращаемся к органам государственной власти Пензенской области — прежде всего к губернатору Белозерцеву И.А., к Минздраву области, к депутатам Законодательного собрания Пензенской области — с просьбой немедленно принять меры по обеспечению минимальной зарплаты среднего медицинского персонала и водителей областной скорой помощи с учетом компенсационных и стимулирующих выплат в расчете на одну ставку не менее 100% от средней по региону (26 тыс. рублей по итогам 2018 года)», — говорится в заявлении.
В нем содержатся требования об увеличении количества реанимационных бригад, возвращении надбавок, в том числе за стаж и за ночные часы, введении доплат — водителями за выезды в районы, а медикам за работу в составе неукомплектованной бригады, увеличении технологических перерывов, своевременном ремонте неисправных машин, внесении изменений в эффективный контракт, прекращении дисциплинарного преследования ряда сотрудников, включении представителей профсоюзов в комиссии по распределению стимулирующих выплат и по вынесению взысканий, а также другие.
В заявлении поясняется, что регламент предстоящей акции протеста, которую решено начать в понедельник, 27 мая, предусматривает отказ части фельдшеров от работы в составе неполной бригады. Помимо этого, ожидается, что медбратья, медсестры и анестезисты будут отказываться от обслуживания вызовов в составе неукомплектованной бригады без врача-реаниматолога.
Кроме того, с 10 июня водители при выходе на линию будут отказываться принимать автомобили с техническими неисправностями.
«Предлагаем работодателю и Минздраву Пензенской области организовать рабочую группу по обсуждению поставленных вопросов с участием профкома межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» на ПОССМП [пензенской областной станции скорой медицинской помощи]», — отмечается в заявлении, которое планируется направить руководству региона, в прокуратуру и другие надзорные органы.
Как поясняется на сайте межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие», суть так называемой «итальянской забастовки» заключается не в прекращении выполнения своих обязанностей, а в переходе к работе по правилам — предельно строго в соответствии с нормами Трудового кодекса России, без переработок и чрезмерных нагрузок.
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