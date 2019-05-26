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В Пензе озвучены требования к властям перед «итальянской забастовкой» скорой помощи

11:57 | 26.05.2019 | Медицина

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Пенза, 26 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», подведомственного региональному Минздраву, разместили на сайте межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» открытое заявление о предстоящей «итальянской забастовке», в котором перечислено 16 требований, предъявляемых работниками учреждения.

В Пензе озвучены требования к властям перед «итальянской забастовкой» скорой помощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем персонал станции, включая медиков и водителей, обратил внимание на унизительно низкий уровень зарплат и невыносимый ритм работы в условиях нехватки кадров.

«Мы обращаемся к органам государственной власти Пензенской области — прежде всего к губернатору Белозерцеву И.А., к Минздраву области, к депутатам Законодательного собрания Пензенской области — с просьбой немедленно принять меры по обеспечению минимальной зарплаты среднего медицинского персонала и водителей областной скорой помощи с учетом компенсационных и стимулирующих выплат в расчете на одну ставку не менее 100% от средней по региону (26 тыс. рублей по итогам 2018 года)», — говорится в заявлении.

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В нем содержатся требования об увеличении количества реанимационных бригад, возвращении надбавок, в том числе за стаж и за ночные часы, введении доплат — водителями за выезды в районы, а медикам за работу в составе неукомплектованной бригады, увеличении технологических перерывов, своевременном ремонте неисправных машин, внесении изменений в эффективный контракт, прекращении дисциплинарного преследования ряда сотрудников, включении представителей профсоюзов в комиссии по распределению стимулирующих выплат и по вынесению взысканий, а также другие.

В заявлении поясняется, что регламент предстоящей акции протеста, которую решено начать в понедельник, 27 мая, предусматривает отказ части фельдшеров от работы в составе неполной бригады. Помимо этого, ожидается, что медбратья, медсестры и анестезисты будут отказываться от обслуживания вызовов в составе неукомплектованной бригады без врача-реаниматолога.

Кроме того, с 10 июня водители при выходе на линию будут отказываться принимать автомобили с техническими неисправностями.

«Предлагаем работодателю и Минздраву Пензенской области организовать рабочую группу по обсуждению поставленных вопросов с участием профкома межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» на ПОССМП [пензенской областной станции скорой медицинской помощи]», — отмечается в заявлении, которое планируется направить руководству региона, в прокуратуру и другие надзорные органы.

Как поясняется на сайте межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие», суть так называемой «итальянской забастовки» заключается не в прекращении выполнения своих обязанностей, а в переходе к работе по правилам — предельно строго в соответствии с нормами Трудового кодекса России, без переработок и чрезмерных нагрузок.

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