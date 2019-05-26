Пензенские единороссы окажут содействие в решении проблем на станции скорой помощи Медицина

Пенза, 26 мая 2019. PenzaNews. Пензенские единороссы окажут содействие в решении проблем на областной станции скорой медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте реготделения партии после того, как сотрудники учреждения здравоохранения объявили о проведении акции протеста в формате «итальянской забастовки» и озвучили свои требования к властям.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В системе медицинских учреждений особое место занимает станция скорой медицинской помощи. Высочайшая ответственность, профессионализм, особые человеческие качества, готовность в любой момент прийти на помощь больному — без этого невозможно представить работу в этой службе. От того, насколько четко организована деятельность скорой помощи, напрямую зависят жизни людей. Врачи, фельдшеры, медсестры и водители круглосуточно выполняют свои профессиональные обязанности в особых условиях. Это хорошо понимают пензенские единороссы», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» члены рабочей группы совместно со специалистами и представителями областного профсоюза медработников ведут мониторинг соблюдения обеспечения стандартов оказания медицинской помощи населению, а также трудовых прав сотрудников станции.

«Очевидно, что в учреждении есть целый ряд проблем, требующих решения. Это нехватка кадров, невысокая заработная плата, необходимость приобретения дополнительных единиц спецтранспорта и другие. Проблемы пензенской скорой помощи — на контроле у «Единой России». Продолжается конструктивная работа по решению актуальных вопросов, многие из которых возможно решить на федеральном уровне, в частности, вопрос о сохранении стажа. Понимая, насколько социально значимы проблемы пензенской станции скорой помощи, пензенские единороссы окажут содействие в их решении на всех уровнях компетентности», — говорится в сообщении.

Читайте также

В Пензе озвучены требования к властям перед «итальянской забастовкой» скорой помощи

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сотрудники ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», подведомственного региональному Минздраву, намерены 27 мая начать «итальянскую забастовку». Ее суть заключается не в прекращении выполнения своих обязанностей, а в переходе к работе по правилам — предельно строго в соответствии с нормами Трудового кодекса России, без переработок и чрезмерных нагрузок.

С предстоящего понедельника предусмотрен отказ части фельдшеров от работы в составе неполной бригады. Помимо этого, медбратья, медсестры и анестезисты будут отказываться от обслуживания вызовов в составе неукомплектованной бригады без врача-реаниматолога.

С 10 июня водители при выходе на линию будут отказываться принимать автомобили с техническими неисправностями.

В открытом заявлении, опубликованном на сайте межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие», персонал станции, включая медиков и водителей, обратил внимание на унизительно низкий уровень зарплат и невыносимый ритм работы в условиях нехватки кадров. В нем также перечислено 16 требований к властям региона и руководству бюджетного учреждения.