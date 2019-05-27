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Профсоюз объявил о старте «итальянской забастовки» на пензенской станции скорой помощи

16:22 | 27.05.2019 | Медицина

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Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. 135 сотрудников ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», подведомственного региональному Минздраву, начали «итальянскую забастовку» с понедельника, 27 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие».

Профсоюз объявил о старте «итальянской забастовки» на пензенской станции скорой помощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что в 8.00 в приемной главврача Владимира Атякшева было зарегистрировано коллективное обращение сотрудников с требованиями и регламентом протестной акции, согласно которому с этого дня часть фельдшеров отказывается от работы в составе неполной бригады, а анестезисты — от обслуживания вызовов без реаниматолога.

«В сопроводительном письме, подписанном председателем первичной организации межрегионального профсоюза медработников «Действие» Павлом Кузнецовым, говорится, что на настоящий момент свое участие в «итальянской забастовке» подтвердили 135 сотрудников — анестезистов, фельдшеров, водителей — как подстанций в Пензе, так и по области», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что аналогичные обращения были направлены губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и в министерство здравоохранения региона.

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«На рабочих местах ситуация развивается непросто. [...] Чиновники пензенского здравоохранения приняли меры в преддверии «итальянской забастовки», решив частично прикрыть кадровые дыры временным привлечением сотрудников из других медучреждений», — говорится в сообщении.

Вместе с тем пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области распространила официальный комментарий, в котором утверждается, что учреждение работает в обычном режиме.

«Информация о проведении на областной станции скорой медицинской помощи «итальянской забастовки» не соответствует действительности. Министерство здравоохранения Пензенской области сообщает, что данное учреждение работает в штатном режиме. На выезде работают 133 бригады. Нарушений регламента не зафиксировано», — подчеркивается в комментарии, размещенном на сайте регионального ведомства.

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