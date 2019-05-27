Первый замглавы Минпромторга примет участие в форуме «InnoMed» в Пензе Медицина

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Первый заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб подтвердил свое участие в работе VI всероссийского форума в сфере медицинской промышленности и здравоохранения «InnoMed-2019», который пройдет в Пензе 30 и 31 мая. Об этом сообщил глава регионального Минпрома Михаил Торгашин.

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«Еще один гость, который подтвердил свое участие — это директор так называемого Фонда Бортника [Сергей] Поляков», — добавил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 27 мая.

Михаил Торгашин пояснил, что участников ждет насыщенная программа, которая предусматривает организацию специализированной выставки, проведение операций и ряд других мероприятий.

«Будет открытие нового цеха на «Биосинтезе». Это таблеточное производство», — отметил министр.