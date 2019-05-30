В Пензе начал работу двухдневный форум «InnoMed-2019» Медицина

Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Шестой всероссийский форум производителей медицинских изделий «InnoMed-2019» начал свою работу на базе технопарка «Рамеев» в Пензе в четверг, 30 мая.

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Обращаясь в ходе торжественной церемонии открытия к участникам форума, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что стоит задача добиться увеличения продолжения жизни и снижения уровня смертности, для чего нужны квалифицированные кадры и высокотехнологичное оборудование.

«Все мы видим, какой за последние годы рывок в производстве нашего, российского хорошего медицинского оборудования произошел. Это стало возможным в результате того, что министерство промышленности и торговли России по поручению президента России поддерживает многих производителей медицинского оборудования. И вы видите, что на территории Пензенской области создан биомедицинский кластер», — сказал он.

В свою очередь первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб выразил мнение, что нельзя не заметить успехи пензенского производства.

«Сейчас мы прошли по выставочной экспозиции, прошли по технопарку и видим серьезные перемены. Мы помним, как шесть лет назад это все начиналось. […] И, конечно, приятно, что нам удалось в Пензенской губернии создать очень компетентную, высокотехнологичную площадку для производства различного спектра медицинских изделий» — сказал он.

Сергей Цыб отметил, что Пенза становится мостиком для кооперации между российскими регионами и иностранными партнерами.

«Усилия, которые в том числе министерство промышленности и торговли РФ направляет сегодня в рамках реализации государственной программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности, направлены как раз на создание таких высокотехнологичных производственных участков по созданию доступной и качественной медицинской продукции для граждан Российской Федерации», — добавил замглавы федерального министерства.

Он отметил, что за последние 3 года восемь пензенских медпредприятий получили субсидию Минпромторга РФ в общей сумме 350 млн. рублей.

«Мы видим, каким образом идет отдача тех вложений, которые в том числе и государство делает в развитие этого высокотехнологичного сектора», — добавил Сергей Цыб.

Затем директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков пояснил, что Пензенской области уделяет особое внимание, поскольку на ее территории представлено большое число медицинских предприятий. Он призвал к дальнейшей общей работе.

В ходе церемонии открытия всероссийского форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Пензенской области и Ассоциацией развития кластеров и технопарков России. Подписи документом поставили губернатор Иван Белозерцев и директор организации Андрей Шпиленко.

Кроме того, соглашение заключили ЗАО «НПП «МедИнж» и ООО «Полимедтех». Его подписали руководители предприятий Сергей Евдокимов и Алексей Зайцев.

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Организаторами форума «Innomed-2019» являются Минпромторг России, правительство Пензенской области, Ассоциация кластеров и технопарков, Союз ассоциаций и предприятий медицинской промышленности, научно-образовательный медицинский кластер «Нижневолжский», ЗАО НПП «МедИнж», АО «Технопарк высоких технологий», ООО «Центр кластерного развития», Пензенский государственный университет и промышленный кластер «БиоМед».

Его тема в 2019 году звучит как «Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение».

Программа форума рассчитана на два дня. В ходе нее специалисты обсудят актуальные вопросы отрасли, в числе которых импортозамещение и локализация производства, меры господдержки, создание научно-образовательных центров, кластерные проекты.